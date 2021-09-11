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قضى 4 أشهر حبسًا.. صافع ماكرون بعد خروجه من السجن: "لا أندم على ما فعلته"

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قضى 4 أشهر حبسًا.. صافع ماكرون بعد خروجه من السجن: "لا أندم على ما فعلته" قضى 4 أشهر حبسًا.. صافع ماكرون بعد خروجه من السجن: "لا أندم على ما فعلته"

قضى 4 أشهر حبسًا.. صافع ماكرون بعد خروجه من السجن:

نقلت "فرانس 24"، عن الشاب داميان تاريل، الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي، بعد إطلاق سراحه من السجن، أنه "لا يندم على ما فعله".

قضى "تاريل" 4 أشهر في السجن، بعد اعترافه بتوجيه صفعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"؛ معلنًا أن "الحادث كان عملًا مندفعًا؛ لكن النائب العام شدد على أنه كان "عملًا عنيفًا متعمدًا".

حدثت الواقعة عندما خرج ماكرون من مدرسة فندقية في مدينة "تان ليرميتاج" الواقعة في جنوب- شرقي فرنسا في يونيو الماضي، وعندما توجه نحو حشد من الناس كانوا ينتظرون خلف حاجز معدني، وما إن اقترب حتى بادر "تاريل" بصفعه؛ وبينما كان يوجه صفعته للرئيس، سمع تاريل وهو يصرخ بعبارة كان يرددها الجنود في معارك العصور الوسطى ثم قال "تسقط الماكرونية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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