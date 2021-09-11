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تبحث عن المواهب النسائية قبل إنطلاق الدورى

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السعودية تبحث عن المواهب النسائية قبل إنطلاق الدورى تبحث عن المواهب النسائية قبل إنطلاق الدورى

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تفتتح ، اليوم السبت، مراكز تدريب للفتيات والشابات السعوديات، للترويج للرياضة بين السيدات، من أجل دعم أول دوري كرة قدم رسمي للسيدات، وأول منتخب نسائي للعبة في المملكة.

وتفتح العديد من المراكز للبحث عن مواهب في السعودية، ضمن استراتيجية رياضية جديدة، تدخل في إطار خطط انفتاح وتحديث المملكة، وفقًا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتمثل هذه أكاديميات رياضية برعاية لتدريب وتأهيل السيدات الرياضيات، في طفرة جديدة لعملية إدراج المرأة في الحياة بالمملكة.

وأبرز الاتحاد على موقعه الإلكتروني «تسعى هذه المراكز إلى تحقيق عدد من الأهداف وفق بيئة تربوية رياضية آمنة، كما أنها تتميز بإشراف طاقم نسائي بالكامل، ما يضمن خصوصية اللاعبات والمدربات».

وأكد رئيس الاتحاد المحلي، ياسر المسحل، الخميس الماضي، في فاعلية بالرياض أن بلاده تسعى لإطلاق دوري رسمي لكرة القدم النسائية في الأشهر المقبلة، وتشكيل الوطني الأول للسيدات في إطار استراتيجية للنهوض بالكرة السعودية.

وسيمثل هذا الدوري، أول بطولة رسمية للسيدات في المملكة بعد إطلاق السعودية في نوفمبر 2020، دوري نسائي بمشاركة 24 فريقًا، حصل على إشادة الفيفا.

المصرى اليوم

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