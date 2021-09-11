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غياب ١٣ طالب عن امتحانات الدور الثاني في ثانوية كفر الشيخ

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غياب ١٣ طالب عن امتحانات الدور الثاني في ثانوية كفر الشيخ غياب ١٣ طالب عن امتحانات الدور الثاني في ثانوية كفر الشيخ

أدى 962 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة،، اليوم السبت، امتحاني الدور الثاني في مادتي الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات التربية والتعليم أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحانات وأوراق الإجابات إلى مقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحانات والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه العمل بها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد تقدم، اليوم السبت، لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية 962 طالبًا وطالبة، منهم 737 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي أدوا امتحان مادة الكيمياء، كما أدى 225 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا، وتغيب عن أداء الامتحان 13 طالبًا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99% موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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