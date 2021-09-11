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فائق : إعلان «الاستراتيجية الوطنية» يجسد التزام الدولة للنهوض بحقوق الإنسان

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فائق : إعلان السيسي «الاستراتيجية الوطنية» يجسد التزام الدولة للنهوض بحقوق الإنسان فائق : إعلان «الاستراتيجية الوطنية» يجسد التزام الدولة للنهوض بحقوق الإنسان

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أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اليوم وترؤسه لاجتماع كبير لهذا الغرض يجسد التزام الدولة المصرية من اجل النهوض والأربعاء بحقوق المواطن المصرى.

وأعرب فائق في تصريحات صحفية، عن تقدير المجلس القومى لحقوق الإنسان لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقى الوطنى.

وقال فائق أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد دليلا واضحا على العزم في المضى في معالجة الملف الحقوقى من خلال عمل مؤسسي ومستدام

وشدد فائق أن حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تتوقف ومن هنا فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة في سبيل النهوض بحقوق الانسان.

المصرى اليوم

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