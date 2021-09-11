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علاء عابد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على جديه الدولة المصرية

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علاء عابد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على جديه الدولة المصرية علاء عابد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على جديه الدولة المصرية

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس والدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنيه لحقوق الإنسان، مشيرا في تصريحات له اليوم السبت، إلى أهمية حديث الرئيس حول «حرية المعتقد الديني»، وقدرة المنظمات الحقوقية على القيام بدورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وأضاف أن أهمية تأكد الرئيس على ضرورة الشراكة بين والمجتمع المدني، وأن إعلان أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانية، مؤكدا على أن المشاركة السياسية برهنت على جديه الدولة المصرية في النهوض بحقوق الإنسان، ودعم لمبادئ حقوق الإنسان.

وتابع «عابد» أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو ترجمه فعلية لحرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، وتابع أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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