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يستعد النجم أحمد عز، للسفر خارج مصر، بإحدى الدول الأوربية، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد «كيرا والجن»، بعد أسبوع السبت المقبل، أمام كاميرات المخرج مروان حامد، وهو العمل المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ويجسدان خلاله شخصيات «كيرا والجن» بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد.

ويقول عنه «عز» انه تجربة مميزة وستكون مفاجأة لجمهوره، خاصة وان العمل مع المخرج مروان حامد يمثل مدرسة صعبة ورؤية مختلفة.

ويعرض لـ«عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء، تأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.