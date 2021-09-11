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الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

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الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة
الوزارة أكدت أهمية الحصول على جرعتين

الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

قالت الصحة: إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدّات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "83" حالة مؤكدة وتعافي "75" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "2312" حالة منها "528" حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "545912" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "534983" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تم تسجيل عدد "7" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8617" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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