دعوى قضائية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء حي جديد في مركز كفر الشيخ

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أقام حسين كمال المحلاوى، المحامى بالنقض والإدارية العليا نيابة عن الأهالي دعوى قضائية عاجلة ضد وزير التنميه المحليه ومحافظ كفرالشيخ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بصفتهم..للمطالبة بتفعيل حى جنوب الجديد على أرض الواقع، وتعيين رئيسا له عن طريق وزاره التنميه المحليه، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2019 تحت رقم 2452 لسنة 2019 والخاص بإنشاء حى جنوب كفر الشيخ في مادته الأولى، وجاء في المادة الثانية منه تعديل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ ليصبح على النحو التالى (حى شرق كفر الشيخ حى غرب كفرالشيخ _ حى جنوب كفر الشيخ)، وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جنوب كفر الشيخ) .

وقال المحامى في دعواه القضائية العاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ..حيث أن مبدأ المشروعية لم يعد يعنى مجرد إحترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية..بل أصبح يشمل أيضا القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية، سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية..وعلى ذلك فعلى الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها.. والذي وضعته بنفسها..وهى لا تعتبر كذلك..إلا إذا قامت بتنفيذ ذلك القرار..فإذا امتنعت عن ذلك يعد (نكولا) منها عن تنفيذ قرارها الذي استنفذت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره..وهو ما يقوم معه قرار إداري سلبي بالامتناع عن تنفيذ ذلك القرار..ولهذا وجب على القضاء وإلزامها بتنفيذ قرارها.. الذي صار جزءا من القانون الذي يحكمها..وعليها الانصياع له..وهذا القرار لا يتقيد بميعاد الطعن ما دام الطعن مستمرا .

أضاف المحامي في دعواه العاجلة..قرار إنشاء حى جنوب كفر الشيخ..والصادر من رئيس مجلس الوزراء..تم تحصينه تماما..ولا يجوز الرجوع فيه أو إلغائه تحت أي مسمى أو لأى سبب من الأسباب..حيث تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في العدد 43 السنة الثانية والستون في 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر لسنة 2019..وحيث أن الحي الجديد

يضم قرى(الحمراوى_القرضا_ ابوطبل دفرية وتوابعها عزب يونس والشوادفى وعثمان وأبوعلى) المتاخمين بمنطقة سخا التابعة لحى شرق مدينة كفرالشيخ.. وبتاريخ 25 نوفمبر 2019..تمت الموافقة من إدارة المجالس بكفرالشيخ على هذا القرار ليصبح أمرا واقعا..وبتاريخ 28 يوليو 2020..تم إرسال خطاب رسمى من محافظ كفرالشيخ الحالى اللواء جمال نورالدين إلى وزير التنميه المحليه اللواء محمود شعراوى.. يخطره فيه بورود كتاب مديرية أمن كفرالشيخ المؤرخ في 1 فبراير 2020.. بشأن مقترح إنشاء قسم شرطة حى جنوب كفر الشيخ الجديد..فصلا عن نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطه كفر الشيخ وقسمى شرطة أول وثان كفر الشيخ.. وأفاد هذا الخطاب..أن المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وافق بجلسته رقم 4 المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020 على مخاطبة وزير التنميه المحليه..للعرض على رئيس مجلس الوزراء..للموافقة على إنشاء قسم شرطة خاص ( بحى جنوب كفر الشيخ الجديد) على مساحة 2660 مترا..بعد أن قامت مديرية الأمن ومركز شرطة كفر الشيخ الوحدة المحلية بقرية الحمراوى الجهة المالك للأرض بعمل محضر انضمامي لهذه القطعة..لتكون مقرا لإنشاء قسم شرطة حى جنوب الجديد..وتم التوقيع على ذلك المحضر من جميع الأطراف بعد معاينة هذا الموقع على الطبيعه..وقامت وزارة الداخلية مشكورة بإلغاء العموديات بقرى الحمراوى وأبي طبل والقرضا ودفرة.. من أجل تفعيل هذا الحى على أرض الواقع، وتم إلغاء الكيان الإدارة بهذه القرى وتعديلها وإنشاء وحدة محلية جديدة بقرية شنو بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. لتضم باقى قرى قرية الحمراوى السابقة التي أصبحت جزءا من حى جنوب الجديد.

أشار المحامى في دعواه أمام المحكمة، بعد صدور القرار سالف الذكر.. أصبحت هذه القرى منعدمة الخدمات تماما.. منذ ما يقرب من عامين..

وأصبحت بلا هويه.. حيث أنها أصبحت تابعة للوحدة المحلية الحمراوى.. والتى ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنة 2019..و هي حى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019.. مما أدى لانعدام الخدمات والمرافق في هذه القرى.. والتى تقع في مدخل المحافظه على الطريق السريع كفر الشيخ طنطا القاهره.. وحيث أنه تم المضي نحو استصدار قرار تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإنشاء قسم شرطة ثالث بحي جنوب مدينة كفرالشيخ..وتم تحديد الأرض الخاصة بذلك..وإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه بذلك..وحيث أن المعلن إليهم لم يلتزموا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر..وحيث أن الإخلال بالإلتزام بتنفيذ القرار يرتب المسئوليه..وحيث أن الطالب يطالب بسرعة تنفيذ القرار رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله.. وتشكيل الكيان الإدارى للحى الجديد..وحيث أن الطالب قد أعلن المعلن إليهم بإنذار على يد محضر بتاريخ 27 يونيو 2021.. وحيث أنهم لم يحركوا ساكنا.. وضربوا بقرار رئيس مجلس الوزراء الواجب النفاذ بعد صدوره مباشرة عرض الحائط.. وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10)من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.. تنص على (ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح..فقد صار على ثمه إستقرار..على أن القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين..وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذ بحكم القانون ..بما يتعين معه لكي يكون ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء..أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين..وإلا فإنه إذا انتفى موجب هذا الإلتزام يكن مناط إتخاذ متوافر وينتفي قيام القرار السلبى بالامتناع) .

وأختتم حسين كمال المحلاوى المحامى في الشق العاجل من دعواه.. بضرورة تنفيذ هذا القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فورا وبدون تأخير(فإنه من المقرر طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972..أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.. توافر ركنين أولهما الجدية.. بأن يكون طلب وقف التنفيذ على أسباب يرجح إلغائه..والركن الثاني الاستعجال.. بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.. والثابت من خلال الأوراق والمستندات.. توافر هذان الشرطان في الدعوى..ومن ثم يحق للطالب وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في القرار الطعين.. وطلب في نهاية دعواه أمام المحكمة بقبول الدعوى شكلا..وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019.. والخاص بإنشاء حى جنوب كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ..ولهذا وجب على القضاء وإلزامها بتنفيذ قرارها الذي صار جزءا من القانون الذي يحكمها.. وعليها الانصياع له وهذا القرار وما يترتب عليه من آثار.. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات..وأن تأمر الهيئه الموقره بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جنوب من جهة الإدارة..وما يترتب عليه من آثار .

وكان أن النائب اللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب ومن أبناء قرية (شنو) التي صدر لها أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها إلى وحدة محلية قروية انفصالا عن قرية الحمراوى التي تم إلغائها وانضمامها إلى الحي الجديد، قد تقدم مؤخرا بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب ضد وزاره التنميه المحليه منذ ثلاثة شهور،من أجل ضرورة تفعيل هذا الحى، وتعيين رئيسا له، ولم يتم البت فيه حتى الآن أو مناقشته، ولا ندرى لماذا، والغريب أيضا أن وزارة التخطيط وافقت على الطلب الذي تقدم به النائب السعيد عمارة لوزارة التخطيط، باعتماد 500 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية الخاصة بالمحافظة، من أجل تطوير الخدمات والمرافق الخاصة بهذا الحى الجديد، ولم تقم وزارة التنميه المحليه والمحافظة تفعيله حتى الآن على أرض الواقع وتعيين رئيسا له، فهذه تصرفات في منتهى التناقض.

يقول فوزى صابر أبوالحاج ومحمود الشاذلى وحمدى الشهاوى ومصطفى محمد نصار وعادل مرزوق والرفاعى عبدالرازق وسامى سعادة ومجدى الجنوبى..من أبناء حى جنوب الجديد..نرفض بكل شده محاولات المسئولين بالمحافظة، بالالتفاف منهم حول قرار رئيس مجلس الوزراء تفريغه من مضمونه تمهيدا لإلغائه..وهذا لا يجوز على الإطلاق بعد رفع هذه الدعوى القضائية من أجل تفعيل الحى ومما له المحافظة في عدم تفعيل الحى هي التي دفعتنا إلى ذلك..فنحن في دولة مؤسسات قبل كل شئ..فلابد من احترام قرارات رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية داخل الدولة، ونطالب جميعا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلزام وزاره التنميه المحليه ومحافظ كفرالشيخ..ضرورة الإسراع بتنفيذ قراره بإنشاء حى جنوب الجديد وتفعيله وتعيين رئيسا له.. ونحن جميعا متمسكين به..ونرفض أي محاولة للمساس به.. فلابد من احترام وتقدير قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن لكننا دولة مؤسسات قبل أي شئ .

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ