كريم نيدفيد ينتقل الى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم

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أنهى نادى فاركو اتفاقه مع النادى الأهلى للانضمام كريم نيدفيد على سبيل الإعارة لمدة موسم وذلك بعد ترحيب اللاعب بالانتقال إلى فاركو وحصوله على وعد من الجهاز الفنى بالمشاركة في المباريات الرسمية، وشهدت الأيام الماضية مناقشات بين الناديين حول الصفقة التي حسمت بانتقال اللاعب.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباريات الأهلي ما يقرب من 28 شهراً وتحديداً منذ إبريل 2019 بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية في الركبة قبل أن يعود لقائمة الأهلي في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لكن على فترات قليلة أيضاً.

نيدفيد أصيب في مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 إبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذي أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لإجراء جراحة أخرى في ألمانيا ويؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة والعودة للملاعب.