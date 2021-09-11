أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كريم نيدفيد ينتقل الى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم

Print
كريم نيدفيد ينتقل الى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم كريم نيدفيد ينتقل الى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنهى نادى فاركو اتفاقه مع النادى الأهلى للانضمام كريم نيدفيد على سبيل الإعارة لمدة موسم وذلك بعد ترحيب اللاعب بالانتقال إلى فاركو وحصوله على وعد من الجهاز الفنى بالمشاركة في المباريات الرسمية، وشهدت الأيام الماضية مناقشات بين الناديين حول الصفقة التي حسمت بانتقال اللاعب.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباريات الأهلي ما يقرب من 28 شهراً وتحديداً منذ إبريل 2019 بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية في الركبة قبل أن يعود لقائمة الأهلي في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لكن على فترات قليلة أيضاً.

نيدفيد أصيب في مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 إبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذي أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لإجراء جراحة أخرى في ألمانيا ويؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»