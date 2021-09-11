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الحارس الجديد يحسم مصير علي لطفي ومصطفى شوبير مع الأهلي

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الحارس الجديد يحسم مصير علي لطفي ومصطفى شوبير مع الأهلي الحارس الجديد يحسم مصير علي لطفي ومصطفى شوبير مع الأهلي

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تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى مساعيها للتعاقد مع حارس مرمى جديد بناء على طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، وتحاول اللجنة إنهاء ملف الحارس قبل غلق باب الانتقالات الحالى.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن السيناريو المتفق عليه بين موسيمانى وإدارة النادى بعد التعاقد مع حارس مرمى جديد سيتم ضم الحارس لقائمة الفريق كحارس ثانٍ بعد محمد الشناوى الحارس الأساسى وتصعيد مصطفى مخلوف الحارس الناشىئ، وبعدها سيتم إعارة الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير لاتاحة الفرصة أمامهما للمشاركة في المباريات الرسمية.

وشهدت الفترة الماضية وضع أكثر من حارس مرمى في دائرة اهتمام الجهاز الفنى أبرزهم الهانى سليمان حارس سموحة ومحمود جاد انبى والمهدى سليمان بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، ولم يستقر الجهاز الفنى للاهلى حتى الآن على الحارس الجديد المقرر ضمه للفريق الأول.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات غدا الأحد على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجارى في كأس السوبر المحلى.

المصرى اليوم

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