«الأطباء العرب» يطالب بمحاسبة طبيب أجبر ممرض على السجود لكلبه

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أدان الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بشدة ما ظهر في فيديو واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض، ومحاولة إجباره للسجود لكلبه.

وشدد اتحاد الأطباء العرب في بيان أصدره اليوم على أن هذا الفيديو إذا ثبت صحته فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لكنها لا تعدو أن تكون تصرف فردي لا يعبر عن سلوك الأطباء نهائيا.

وأكد حرصه على كرامة وحقوق جميع العاملين في المنظومة الطبية، طالب اتحاد الأطباء العرب بسرعة فتح تحقيق والتأكد من صحة الوقعة ومحاسبة الطبيب وكل من عاونه.

وشدد الاتحاد على أن الواقعة والتي وصفها بـ«االفعل المشين»، قد أثارت غضب المصريين بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع.

وأكد الاتحاد أن هذا الفعل يمثل إساءة بالغة لمهنة الطب، وتتنافى أيضا مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وضجت مواقع التواصل بتداول مقطع فيديو منذ أمس، ويظهر فيه طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا في أحد مستشفيات جامعة عين شمس على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه.