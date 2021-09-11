أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأطباء العرب» يطالب بمحاسبة طبيب أجبر ممرض على السجود لكلبه

Print
«الأطباء العرب» يطالب بمحاسبة طبيب أجبر ممرض على السجود لكلبه «الأطباء العرب» يطالب بمحاسبة طبيب أجبر ممرض على السجود لكلبه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بشدة ما ظهر في واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض، ومحاولة إجباره للسجود لكلبه.

وشدد اتحاد الأطباء العرب في بيان أصدره اليوم على أن هذا الفيديو إذا ثبت صحته فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لكنها لا تعدو أن تكون تصرف فردي لا يعبر عن سلوك الأطباء نهائيا.

وأكد حرصه على كرامة وحقوق جميع العاملين في المنظومة الطبية، طالب اتحاد الأطباء العرب بسرعة فتح تحقيق والتأكد من صحة الوقعة ومحاسبة الطبيب وكل من عاونه.

وشدد الاتحاد على أن الواقعة والتي وصفها بـ«االفعل المشين»، قد أثارت غضب المصريين بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع.

وأكد الاتحاد أن هذا الفعل يمثل إساءة بالغة لمهنة الطب، وتتنافى أيضا مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وضجت مواقع التواصل بتداول مقطع فيديو منذ أمس، ويظهر فيه طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا في أحد مستشفيات جامعة عين شمس على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)