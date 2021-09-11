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: من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

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السيسي : مصر من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

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أكد الرئيس عبدالفتاح أن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ ، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

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