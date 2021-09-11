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أول رسالة من مطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير

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أول رسالة من مطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير أول رسالة من مطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير

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حرص مطرب المهرجانات حودة بندوق، أن يطمئن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائري خلال الأيام الماضية، موجهًا الشكر لكل من تواصل معه في الفترة الماضية، للاطمئنان على حالته الصحية.

كتب «بندق» منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلف علينا خيرًا منها، الحمد والشكر لله في السراء والضراء، ألف شكر لكل اللي سأل عني، الله يشفي كل مريض وما نسأل على بعض في شر أبدًا، الله يتم شفايا على خير».

حودة بندق عبر فيسبوك

كان المطرب حودة بندق، تعرض لحادث سير مع مدير أعماله أحمد الطحاوي، أثناء ذهابهما لإحياء حفل زفاف بـ بنها، وفي طريقهما فوجئوا بسقوط صندوق حديدي على السيارة الخاصة بهم، وحاول السائق تفادي الاصطدام بالصندوق، لكن انقلبت السيارة نتيجة اصطدام سيارة جانبية بهم، قادمة من الخلف، وعلى الفور تم نقلهما للمستشفى.

المصرى اليوم

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