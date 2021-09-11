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الأهلي راحة سلبية اليوم ويعود للتدريبات الاحد إستعدادا لسوبر

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الأهلي راحة سلبية اليوم ويعود للتدريبات الاحد إستعدادا لسوبر الأهلي راحة سلبية اليوم ويعود للتدريبات الاحد إستعدادا لسوبر

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حصل الفريق الكروى الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحيته قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى يوم الأربعاء خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى اليوم

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