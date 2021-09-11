تنس الأهلى يهزم الجزيرة 6-3 ضمن مباريات بطولة الدورى

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فريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي تحت 14 عامًا «ناشئين»، حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 6 - 3، في مجموع المباريات التي أقيمت صباح اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأقيمت المباريات على ملاعب النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وحقق الفريق الفوز على الجزيرة في مواجهات الفردي بنتيجة 4-2، وفي مباريات الزوجي تمكن الأهلي من الفوز أيضًا بنتيجة 2-1، ليفوز بالإجمالي بنتيجة 6 - 3.

وشارك من صفوف الأهلي في مباريات اليوم، كل من إياد رضا، وشريف خالد، ويوسف مصطفى، وعمر مدحت، وأمير محمد، وياسين محمد، وياسين عصام، وكريم حمدي، وإسماعيل أبوزيد.

ويرأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، ومحمود عبدالمبدي، مديرًا فنيًّا، وأحمد ‏منير مدربًا عامًّا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا.‏