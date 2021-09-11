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91 شمعة «ليست سوداء» في تاريخ صالح سليم..لقطات تاريخية في ذكرى ميلاد «المايسترو»

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91 شمعة «ليست سوداء» في تاريخ صالح سليم..لقطات تاريخية في ذكرى ميلاد «المايسترو» 91 شمعة «ليست سوداء» في تاريخ صالح سليم..لقطات تاريخية في ذكرى ميلاد «المايسترو»

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91 عاماً تمر اليوم الحادي عشر من سبتمبر لعام 2021 على مولد أحد العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، الراحل صالح سليم، أسطورة الرياضة المصرية على الكروي والإداري.
صالح سليم نموذجاً خالداً في فن الإدارة على مستوى الرياضة المصرية والعربية، مواقفة لازالت راسخة في عقول وأذهان أنصار الرياضة في والوطن العربي، خلال فترات طويلة من توليه رئاسة النادي الأهلي، فضلاً عن كونه أحد اللاعبين الأفذاذ في تاريخ اللعبة في مصر، ليكون هو "مايسترو" الملاعب يقود "الأوركسترا" ببراعة داخل المستطيل الأخضر.
نرصد في السطور التالية لحظات تاريخية لصالح سليم بالملاعب وبعض اللقطات الأرشيفية
ركلة جزاء تاريخية
المايسترو صالح سليم يعد من أوائل من ابتكروا تمرير ركلة الجزاء في تاريخ لعبة كرة القدم، حيث مرر لزميله محمود الجوهري ركلة الجزاء التي احتًسبت للأهلي في مباراته أمام المنيا بملعب مختار التتش عام 1962، وفقاً لجريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 3 نوفمبر لذلك العام.

هدف ملعوب أمام توتنهام
لقطة تاريخية للمايسترو صالح سليم وهدف ملعوب لطه إسماعيل في مباراة منتخب الأهلي والزمالك أمام توتنهام الانجليزي عام 1962، حيث سجل طه عقب "وان تو" مميز بينه وبين المايسترو، حيث فاز الفريق الانجليزي بهذه المباراة بنتيجة (7-3).

7 أهداف في الاسماعيلي
الرابع من أبريل لعام 1958 لازال شاهداً على رقماً تاريخياً غير قابل للتحطيم بسابقة الدوري المصري، ألا وهو تسجيل لاعب 7 أهداف بمفرده في مباراة واحدة، وحققها المايسترو بقميص الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء أمطر خلاله الشياطين مرمى الدراويش بثمانية أهداف.

المصرى اليوم

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