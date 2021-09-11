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طلاب الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني في المنيا

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طلاب الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني في المنيا طلاب الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني في المنيا

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واصل، السبت، طلاب بالثانوية العامة في المنيا، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمادتي الكيمياء «للقسم العلمي»، والجغرافيا للقسم «الأدبي»، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من كورونا.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد من طلاب الثانوي العام، امتحان مادتي الكيمياء «للقسم العلمي»، والجغرافيا للقسم «الأدبي»، دون شكاوي أو رصد مخالفات.

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات .

المصرى اليوم

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