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أمانة حائل: تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء

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أمانة حائل: تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء أمانة حائل: تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء
أكدت ضرورة إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية

أمانة حائل: تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء

أعلنت أمانة منطقة حائل، تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد، وتسھیلًا على المستفيدين في إصدار الرخصة.

وذكرت أن التحديث الجديد يأتي عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي، في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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