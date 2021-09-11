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«قطاع الأعمال»: بيع 983 قنطار قطن في أحدث المزادات بالفيوم بسعر 3865 جنيها للقنطار

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«قطاع الأعمال»: بيع 983 قنطار قطن في أحدث المزادات بالفيوم بسعر 3865 جنيها للقنطار «قطاع الأعمال»: بيع 983 قنطار قطن في أحدث المزادات بالفيوم بسعر 3865 جنيها للقنطار

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أقفلت أحدث جلسات المزادات العلنية لبيع الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد بمحافظة الفيوم.

وكان سعر فتح المزاد طبقا للاحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، حيث تمت الترسية لصالح شركة «اولام ايجيبت» لعدد 872 كيس بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

المصرى اليوم

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