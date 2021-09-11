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ايهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز والإعلان رسميًا خلال ساعات

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ايهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز والإعلان رسميًا خلال ساعات ايهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز والإعلان رسميًا خلال ساعات

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أنهت إدارة بيراميدز إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم المقبل، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي قاد الفريق في الفترة الماضية.

وكانت جلسة جمعت إيهاب جلال ومسؤولى نادى بيراميدز أمس، شهدت الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادى أن الاعلان رسميا سيكون خلال ساعات بعد الاتفاق على كافة بنود العقد على أن يقود جلال تدريبات اللاعبين غدا الأحد، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس ، والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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