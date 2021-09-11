أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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نفّذت أكثر من 2600 جولة خلال اليومين الماضيين في الأسواق والمراكز

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2668 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 156 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.