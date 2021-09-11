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تأجيل محاكمة متهم بتزوير رخص السيارات المسروقة في روض الفرج لـ3 أكتوبر

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تأجيل محاكمة متهم بتزوير رخص السيارات المسروقة في روض الفرج لـ3 أكتوبر تأجيل محاكمة متهم بتزوير رخص السيارات المسروقة في روض الفرج لـ3 أكتوبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتزور محررات رسمية في روض الفرج، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على السيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ومصطفى سامى وكمال سعيد الرحمانى وأمانة سر محمد عطية وحمد محمد وعبدالله أبوضيف .

كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنايات، لانه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اشترك مع اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي هو رخصة التسير الخاصة بسيارة وحدة مرور بولاق وذلك بان اتفق مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بانه امده بالبيانات المراد اثباتها فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة

كا اشترك المتهم مع اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 1360 /لسنه 2018 توثيق الجيزة بان اتفق مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بان امده بابيانات المراد اثباتها

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يصدر رخص مزوره إلى السيارات المسروقة والنصب على اخرين ببيعها لهم ومن بين وقائعهم، بيع سيارة مسروقة لشخص مقيم في الجيزة بمبلغ قدره تسعون الف جنية وتزوير رخصتها، واكتشف بالمصادفة الواقعة عند تجديد الرخصه بانه ليس لمالك السيارة الاصلى .

المصرى اليوم

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