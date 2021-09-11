حملة أمنية تستهدف الزراعات المخدرة بالإسماعيلية وتتمكن من ضبط 6500 كيلو بانجو

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وإبادة الزراعات المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

استهدفت الحملة، منطقة الظهير الصحراوي لمنطقة أبوالمرايغ بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصص نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية ضُبط خلالها 12 مخزن به كميات كبيرة لمخدر البانجو الجاف، بإجمالي وزن 6500 كيلو جرام.