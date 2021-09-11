حسام البدري ومدرب الأهلي مرشحان لتدريب بيراميدز خلفًا لتاكيس جونياس

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يعلن نادى بيراميدز عن اسم المدير الفنى الجديد المقرر أن يتولى تدريب الفريق خلال الأيام المقبلة خلفاً للمدرب السابق اليوناني تاكيس جونياس، وسيتم الإعلان عن كل الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر أن حسام البدرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى دخل دائرة اهتمام بيراميدز بعد إقالته من تدريب الفراعنة كما دخل ثلاثة مدربين أجانب قائمة الترشيحات أبرزهم رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى وتتشاور إدارة بيراميدز حاليا حول هوية المدرب الجديد لاختيار الأفضل لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

كان بيراميدز قد تعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس مع نهاية شهر يونيو الماضي، لخلافة الأرجنتيني أروبارينا، المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل عن تدريب بيراميدز بعد سوء النتائج، وخسارة الفريق أمام الرجاء المغربي بضربات الترجيح في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ليفقد فرصة الحصول على أول ألقابه التاريخية.

ولعب جونياس 12 مباراة مع بيراميدز في مسابقة الدوري، نجح في إنهاء الدوري في المركز الثالث، بعدما فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 آخرين وخسر لقاء وحيدا كان أمام نادي المصري البورسعيدي، ليضمن المشاركة في كأس الكونفيدرالية خلال الموسم المقبل.