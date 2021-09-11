أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كلوب: المال أصبح أهم من حياة اللاعبين

Print
كلوب: المال أصبح أهم من حياة اللاعبين كلوب: المال أصبح أهم من حياة اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى، استياءه من مبادرة إقامة بطولة كل عامين وأكد أنه لم يعد يهم سوى المال وليس صحة اللاعبين.

و قال كلوب: لا توجد أخرى في العالم لها جدول مزدحم كهذا. هناك رياضات تتطلب جهدا بدنيا أكبر، مثل ألعاب القوى والماراثون، لكنهم لا يشاركون في 20 أو 30 أو 40 سباقا في السنة«.

وتابع: «كلنا نعرف ما يحدث إنهم يقولون أن هذا الأمر من أجل إعطاء مزيد من الفرص لمختلف البلدان، ولكن في النهاية الشيء الوحيد الذي يهم هو المال».

واكد انه يجب أن يدرك شخص ما أنه بدون اللاعبين، الذين هم أهم جزء في هذا، لا يمكننا اللعب لا أحد أهم من اللاعبين«.

وأردف «تخيل أن هناك مونديال ويورو كل عامين. هذا يعني أن اللاعبين سيضطرون إلى لعب بطولة كبيرة كل عام. سيكون لديهم 3 أسابيع فقط للراحة كل سنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية للإسكواش.. ويهنئ علي فرج ونوران جوهر

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية للإسكواش.. ويهنئ علي فرج ونوران جوهر

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

الدكتورة "التويجري": عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي

الدكتورة "التويجري": عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي

وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين

وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين