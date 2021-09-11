كلوب: المال أصبح أهم من حياة اللاعبين

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أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى، استياءه من مبادرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين وأكد أنه لم يعد يهم سوى المال وليس صحة اللاعبين.

و قال كلوب: لا توجد رياضة أخرى في العالم لها جدول مزدحم كهذا. هناك رياضات تتطلب جهدا بدنيا أكبر، مثل ألعاب القوى والماراثون، لكنهم لا يشاركون في 20 أو 30 أو 40 سباقا في السنة«.

وتابع: «كلنا نعرف ما يحدث إنهم يقولون أن هذا الأمر من أجل إعطاء مزيد من الفرص لمختلف البلدان، ولكن في النهاية الشيء الوحيد الذي يهم هو المال».

واكد انه يجب أن يدرك شخص ما أنه بدون اللاعبين، الذين هم أهم جزء في هذا، لا يمكننا اللعب لا أحد أهم من اللاعبين«.

وأردف «تخيل أن هناك مونديال ويورو كل عامين. هذا يعني أن اللاعبين سيضطرون إلى لعب بطولة كبيرة كل عام. سيكون لديهم 3 أسابيع فقط للراحة كل سنة».