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اليوم افتتاح البطولة العربية للجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة

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اليوم افتتاح البطولة العربية للجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة اليوم افتتاح البطولة العربية للجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة

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يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، واليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى للجودو، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والمهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو.

ورئيس الاتحاد الأفريقى للسومو والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، مساء اليوم السبت، فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة الأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم «2» بمجمع الصالات المغطاة بهيئة القاهرة الدولى، بمشاركة 12دولة يمثلها نحو 600 لاعب ولاعبة ،

وهى الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية، وتستمر البطولة حتى 16سبتمبر الجارى.

يتضمن حفل افتتاح البطولة بعض الفقرات الفنية، والألعاب النارية، والألعاب الليزر، وقد انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة البراعم التي يشارك فيها نحو 150لاعب ولاعبة .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو أن المكتب التنفيذى للاتحاد العربى في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة، أثنى على التنظيم الرائع، والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لرفع شأن الرياضة في الوطن العربى بتنظيمها مثل هذه الأحداث رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حاليا بسبب الموجة الرابعة من جائحة كورونا ،

مشيرا إلى أن البطولة تعد من أكبر التظاهرات الرياضية العربية في الوطن العربى، مؤكدا أن مصر تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربى للجودو والايكيدو والسومو .

أضاف مطيع فخر الدين أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بإجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة قبل تسكينهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم، لافتا إلى أن الاتحاد العربى رشح هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد والبطل الأوليمبى السابق الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الاوليمبية رقم 28 التي استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 2008 ليكون مدير عام للبطولة .

أضاف أن البطولة يحضرها الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى .

وشدد رئيس الاتحاد المصرى على أنه يعد بتنظيم بطولة على أعلى مستوى يليق باسم مصر الكبير، بعد أن حرصت العديد من الدول العربية على المشاركة رغم جائحة كورونا بسبب الثورة الإنشائية التي تشهدها مصر بصفة عامة، والرياضية بصفة خاصة، متوجها بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المادى والمعنوى اللا محدود، وإقامة البطولة تحت رعايته، كما يتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على دعمه الفنى للاعبين ومجلس إدارة الاتحاد بصفة مستمرة .

المصرى اليوم

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