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تعرف على موعد مباراة ليفربول وليدز وموقف صلاح من المشاركة فى اللقاء بعد تاكد غياب فيرمينيو

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وليدز وموقف صلاح من المشاركة فى اللقاء بعد تاكد غياب فيرمينيو تعرف على موعد مباراة ليفربول وليدز وموقف صلاح من المشاركة فى اللقاء بعد تاكد غياب فيرمينيو

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تتجه انظار محبي ومتابعة كرة القدم العالمية، عند الخامسة والنصف مساء غدا «الاحد» صوب ملعب إيلاند لمتابعة مباراة ليدز يونايتد صاحب الأرض والجمهور، مع ليفربول في لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول بقيادة مدربة الالمانى يورجن كلوب المباراة وعينة على النقاط الثلاث بعد التعادل الجولة الماضية امام تشيلسي بهدف لمثلة، من أجل استعادة صدارة البطولة، كما يسعى محمد صلاح لمواصلة تهديفة وهز باك المنافسين للمنافسة على لقب هداف البطولة .

وأعلن الألماني يورجن كلوب، غياب الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، عن المباراة فيما تاكد مشاركة محمد صلاح عقب عودتة من معسكر بلاده بجانب ساديو مانى .

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إذا شاهدت أسلوبنا، فإن مركز ترنت ألكسندر أرنولد قد تغير بالفعل، ليس هناك حاجة لجعله الآن لاعب خط وسط”.

وأضاف: “إنه عار قليلًا، مازلنا نتحدث عن هذا، اللاعبون الجيدون في كل مكان، ولكن لماذا ستجعل أفضل ظهير أيمن في العالم لاعب خط وسط؟”.

وتابع: “الجميع يفكر في لذلك لأنه يلعب بشكل متقدم، نحن نتكيف ونحاول استخدام مهاراته، لكنه يؤدي بشكل جيد حقًا، وعندما يكون لدينا الكرة، نستخدمه جيدًا”.

وحول إمكانية مشاركة فيرمينو، أليسون وفابينيو ضد ليدز يونايتد: “روبرتو لن يكون متاحًا بسبب الإصابة، إنه موقف صعب حقًا لجميع الأندية واللاعبين خاصة، أراد اللاعبون اللعب، أرادت الأندية السماح للاعبين بالرحيل”.

في المقابل يسعى ليدز فيسعى لتحقيق فوزه الاول هذا الموسم، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار بعد تعادلين وهزيمة، ويريد أبناء المدرب المخضرم ماوريسيو بيلسا، إيقاف نزيف النقاط أمام الريدز والخروج بنتيجة إيجابية أمام جمهورهم.

المصرى اليوم

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