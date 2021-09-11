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المنيا تحتل المركز الأول في الاستجابة لشكاوي واستغاثات مواطنيها

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المنيا تحتل المركز الأول في الاستجابة لشكاوي واستغاثات مواطنيها المنيا تحتل المركز الأول في الاستجابة لشكاوي واستغاثات مواطنيها

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احتلت «المنيا» مركزا متقدما بين محافظات الجمهورية في الاستجابة لشكاوي واستغاثات المواطنين، عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال شهر اغسطس الماضي، الذي يعتبر من أعلى الشهور التي شهدت إقبالاً في تواصل المواطنين مع المنظومة خلال عام 2021، لتسجيل الشكاوى والاستغاثات والطلبات في مختلف القطاعات والخدمات وخاصة الحيوية التي تخدم الملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء فإن نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى تحققت خلال شهر أغسطس، وكان نصيب المحافظات 15% من إجمالى الشكاوى الموجهة خلال الشهر

وسجلت محافظات: المنيا، القليوبية، بنى سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، قنا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، والإسكندرية؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

وقدم «مدبولى» الشكر لجميع المسئولين بالجهات الحكومية، الذين يسارعون لتقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم، مثمنا الجهود التي يقومون بها، ومؤكدا أنه يحرص على متابعة هذا التقرير المهم شهريا، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة، التي يبذل فرق العمل بها جهودا واسعة في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقديم الخدمة لكل صاحب شكوى.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وكذا تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة

مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 146 ألف شكوى وطلب من الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر، وتوجيه 125 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 21 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (4) آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

المصرى اليوم

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