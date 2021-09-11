وفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء تصديه للصوص بقنا

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لفظ شاب، انفاسه الأخيرة، متاثرا بإصابته، بطلق ناري صباح السبت، بعد تصديه لسطو مسلح على منطقته، خلف العمارات السكنية بكلاحين قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بإصابة السمان عبداللطيف مهدي 34 عاما، بطلق ناري بالركبة اليسرى، خلال تصديه لمحاولة سطو مسلح بدائرة سكنه، بقرية كلاحين قفط، فتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتوفي هناك متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.