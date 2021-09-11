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أعرب السفير عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، عن فرحه بنجاح لبنان في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وأضاف الريدي، تعيش لبنان في قلوب المصريين ولقد فرحت كما فرح الكثيرون في مصر بنجاح البلد الشقيق في تشكيل وزارة يرأسها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ولا شك أننا في مصر نتمنى له كل نجاح في مهمته الكبيرة التي تنتظره.

وتابع: لقد سعدت على المستوى الشخصي باختيار السفير عبدالله بو حبيب سفير لبنان الأسبق في واشنطن بتوليه منصب وزير الخارجية، مؤكدا أنه تزامل معه طوال سنوات عمله في واشنطن وربطتهما صداقة استمرت بعد انتهاء مهمة عملهما في واشنطن.

وأشار إلى أن وزير الخارجية بو حبيب دبلوماسي قدير ذو خلفية اقتصادية حيث عمل لعدة سنوات في البنك الدولي وقام بمهام استشارية للبنك حتى بعد مغادرته لواشنطن.