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نقيب الفلاحين: ارتفاع القطن أنصف المزارعين ونحذر من رفع الملابس

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نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار القطن أنصف المزارعين ونحذر من رفع أسعار الملابس نقيب الفلاحين: ارتفاع القطن أنصف المزارعين ونحذر من رفع الملابس

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قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ان القطن في قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج عالميا، ما ينعكس بالإيجاب على مزارعي القطن الذين هجروا زراعته بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة منذ قرار الحكومات السابقه بالتخلي عن دعمه منتصف تسعينيات القرن الماضي،وزاد سعر قنطار القطن (157.5 كغم) في محافظات الوجه القبلي بأكثر من 70%، وتجاوز 3700 جنيه مقابل نحو ألفي جنيه العام الماضي.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين ،ان انتهجت نهجا جديدا في بيع القطن هذا العام ،حيث تقوم لجنة وزارية بتحديد أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A،لافتا ان الدولة دفعت إلى زيادة مساحة القطن المزروعة بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية، إلا أنها بدأت منذ الموسم الماضي بزيادة المساحة بنحو خمسين ألف فدان.

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين ،ان القطن المصري معروف بجودته عالميا كأحد أكثر المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، قد وصل إلى ذروته من خلال زراعة نحو مليوني فدان، وكان يستخدم كمادة خام في صناعة الغزل والنسيج، وفي صناعة الملابس، إلى جانب تصديره لمختلف دول العالم،وكانت قد تدهورت زراعة القطن في مصر بعد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 وتحرير تجارة القطن، وإلغاء نظام التسويق التعاوني، الذي كان يضمن دعما قويا للفلاح، وتراجعت المساحة المزروعة في ذاك العام إلى أقل من 880 ألف فدان مقابل 1.9 مليون فدان، وتوقفت أبحاث القطن وتراجعت إنتاجية الفدان، وظهرت مشاكل خلط القطن.

واكد نقيب الفلاحين، إن القطن المصري طويل التيلة يمتاز بطول تيلته ومتانتها ونعومتها، والأسواق الدولية تعرف مكانة القطن المصري جيدا، وساهم تراجع المخزون وتقليص المساحة المزروعة في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع السعر،مشيرا إلى ان زيادة سعر القطن سوف تشجع الدولة والمزارعين على زيادة مساحة القطن، ويجب أن تكون هناك خطة شاملة تبدأ بتطبيق الدورة الزراعية ودعم الفلاح وتطوير آليات الري، وتطوير الأبحاث.

وحذر عبدالستار من ان ارتفاع أسعار القطن سيؤدي إلى ارتفاع جميع أنواع الخيوط والقماش؛ وبالتالي ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة لدى جميع أصحاب المصانع،وتوقع أن «ترتفع أسعار الملابس 100 بالمئة في حال استمر ارتفاع سعر القطن الذي زاد سعره عالميا، ويقترب من 4 آلاف للقنطار في مصر، إلا ان الكثير من المصانع لا تعتمد على القطن طويل التيلة فقط نظرا لارتفاع سعره وتعتمد على قصير التيلة والمستورد أيضا».

المصرى اليوم

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