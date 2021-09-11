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طالب النائب الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بمحاكمة جميع مرتكبى ومروجي الشائعات والاكاذيب خاصة التي تهم القضايا والملفات الجماهيرية وتعمل على تخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين لهز الثقة بين الشعب واجهزة الدولة

وقال «رمزى» في بيان له اصدره اليوم السبت، إن مروجى الاشاعات والاكاذيب سوف يستمرون في افعالهم الشيطانية وسوف تستمر ظاهرة ترويج الاكاذيب والاشاعات اذا لم يتم الوصول إلى من يقومون بترويجها ومحاكمتهم وتوقيع اشد العقوبات ضدهم معرباً عن ثقته التامة في قدرة ومهارة وحرفية الاجهزة المصرية في الوصول لهولاء الشياطين وكشفهم وتعريتهم أمام الرأى العام المصرى

و اضاف :«الحمد لله مصر اصبح لديها اجهزة رقابية قوية وعلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية قادرة على رصد الشائعات والاكاذيب وهذا الامر لم يكن متواجداً في العصور الماضية مشيراً إلى أن ترويج الشائعات والاكاذيب له عقوبات مشددة في قانون العقوبات ولايكفي التصدى لها من خلال الاعلام ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية خاصة اذا كان الهدف منها الاخلال بالامن العام والسلام الاجتماعى»

مؤكدا علىً أن الدولة حريصة على الحرص على سلامة اللحوم المستورة من خلال فحصها ومطابقتها لجميع الاجراءات لضمان سلامتها حرصاً على صحة المواطنين

و تابع «رمزى» أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وادراك كاملين بأن قوى الشر والظلام والارهاب هم الذين وراء هذه الاكاذيب والاشاعات مؤكداً أن المصريين لايعطون أي اهتمام لمثل هذه الاشاعات والاكاذيب ويلقون بها في سلة المهملات

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق.

وأوضح المركز أنه بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض «جنون الأبقار» أو أية أوبئة أخرى.

ووفقاً للمركز الإعلامي للمجلس فإن وزارة الزراعة شددت أيضًا على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية