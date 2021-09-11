سائق يستولى على بطاقة دفع إلكتروني ويستعين بصديقه لسحب أموالها

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بآخر يعمل لديه أحد المتهمين، والاستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بأحد البنوك، واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلية، والاستيلاء بموجبها على مبلغ مالي من حسابه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، إذ استغل أحدهما طبيعة عمله كونه السائق الخاص للشاكي وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السري الخاص بها من منزله، واستخدمها في عمليات سحب مبالغ مالية دون علم الشاكي، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه واكتشاف أمره، كلف صديقه «المتهم الثانى» بالتوجه إلى مدينة بورسعيد واستخدام البطاقة المستولى عليها في إجراء علميات سحب نقدي من إحدى ماكينات الصراف الآلي، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشاكي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على بطاقة دفع إلكتروني باسم الشاكي وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما تصرفا في المبالغ المالية المستولى عليها.