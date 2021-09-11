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تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا في المنيا والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات

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تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا في المنيا والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا في المنيا والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات

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أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، جولة الموجه الرابعة للإصابة بالوباء، محذرة المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بارتداء الكمامات، واستخدام الكحول، والتباعد في مواقع العمل ودور العبادة .

وكشفت نتائج العينات عن ارتفاع حالات الإصابة بمراكز المحافظة، خاصة في المنيا، وملوي، ومغاغة، وبني مزار، واحتجاز حالات بغرف العناية المركزي، ومستشفي الصدر بمدينة المنيا.

وناشد «المحافظ» المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقام بجولة تفقد خلالها مواقف السيارات، وبعض الشوارع والميادين .

كما ناشد «المحافظ» المواطنين بالإقبال على مراكز لقاح كورونا وعددها 16 مركز، بالإضافة إلى 6 مراكز للمسافرين للخارج .

المصرى اليوم

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