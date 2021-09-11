أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقليل السكريات أم .. ما الأفضل لخفض الوزن؟

Print
تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟ تقليل السكريات أم .. ما الأفضل لخفض الوزن؟
لا بدّ من الاستغناء عن بعض المواد الغذائية

تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟

من أجل فقدان الوزن يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من أجل تقليل السكريات، بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل في الطعام؛ فأي حمية هي الأفضل؟

ويقول موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": من أجل حمية ناجحة والحصول على جسد رشيق، هناك حاجة إلى الاستغناء عن بعض المواد الغذائية وتناول أخرى بدلًا منها، لكن ما هي الأغذية المفضل التقليل من تناولها؟

يؤكد العلماء أن إنتاج السكريات يؤثر عكسيًّا على عملية حرق الدهون في الجسم؛ وفقًا لما نشره موقع "أبونيت" الألماني.

فعندما تزيد نسبة السكريات يقوم الجسم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يعمل على تنظيم السكريات في الدم، ولكنه يعمل أيضًا على وقف حرق الدهون في الجسم، وهو يعمل بذلك على وقف صرف السعرات الحرارية وتقليل إنتاج السكريات. وعند قلة إنتاج الأنسولين يرتفع معدل حرق الدهون في الجسم.

مقارنة نتائج الحميتين

ولدى إجراء مقارنة طويلة الأمد لنتائج الحمية التي تعتمد على فقدان السكريات أو فقدان الدهون، تبين وجود نظريتين حول هذا الموضوع:

الأولى تقول: إن السعرات الحرارية تبقى كما هي تمامًا بعد الحميتين المختلفتين.

والنظرية الثانية تؤكد أن بعض السعرات الحرارية الناتجة من السكريات تزيد من نسبة السمنة، وأن الإنسان يفقد قليلًا من الوزن بعد الحمية؛ كونه يقلل من إنتاج هذه السكريات؛ وفقًا للموقع الألماني.

ووفقًا لخبراء تغذية: فإن الحمية التي تعتمد على تقليل السكريات تساعد على الرشاقة بشكل أفضل.

فيما تنخفض نسبة الدهون في الجسم، لا سيما الضارة منها، والتي تؤثر على القلب وحركة الدم، لدى اتباع حمية تقليل تناول الأغذية المشبعة بالدهون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟

تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون