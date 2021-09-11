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الصحة الفلسطينية: 14 حالة وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: 14 حالة وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية: 14 حالة وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء فى الأراضى الفلسطينية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة و 1485 إصابة جديدة بـكورونا خلال 24 ساعة.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 171 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,202,482 بينهم 499,118 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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