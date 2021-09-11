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ضبط 3 مسجلين خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات في كفر الشيخ

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ضبط 3 مسجلين خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات في كفر الشيخ ضبط 3 مسجلين خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات في كفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.

المصرى اليوم

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