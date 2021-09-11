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يوجه بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية 2030

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السيسي يوجه بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030 يوجه بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية 2030

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وجه الرئيس عبد الفتاح بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية 2030.

أضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت: «تؤكد مصر مجددًا احترامها لجميع التزامتها التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا».

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قد قال إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

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