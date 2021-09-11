وزارة التعليم: ضبط ٤ حالات غش في امتحان الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني للثانوية العامة

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أدى طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة (العلوم والرياضيات) امتحان «الكيمياء» بإجمالي عدد 25045 طالب وطالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة «الجغرافيا» بإجمالي عدد 10627 طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان «مقاييس المفاهيم (الفيزياء)» بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، وذلك في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (4) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

بمحافظة أسيوط حيث تم ضبط الطالب (ع.ق.ث) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجغرافيا) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب (ع.ا.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة بنى سويف حيث تم ضبط الطالب (م.ع.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة الفيوم حيث تم ضبط الطالب (م.ط.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان «الجيولوجيا والعلوم البيئية» بإجمالي عدد 3033 طالب وطالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان «الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)» بإجمالي عدد 5390 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» بإجمالي عدد 5172 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان «الأحياء والجيولوجيا» بإجمالي عدد 6 طالب وطالبة، ولقسم الرياضيات «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)» بإجمالي عدد 35 طالب وطالبة.