السيطرة على حريق بمخزن إلكترونيات وغزل ونسيج في الغربية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم بمخزن إلكترونيات وغزل ونسيج بالمحلة الكبرى، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن اليكترونيات وغزل ونسيج تابع لإحدى الشركات الخاصة.

وهرعت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ويجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.