أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة ٤ أشخاص في تصادم بالطريق الدولي ببلطيم

Print
إصابة ٤ أشخاص في تصادم بالطريق الدولي ببلطيم إصابة ٤ أشخاص في تصادم بالطريق الدولي ببلطيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، اشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عماد الدين الشبراوي، 65 سنة، بكسور بالقفص الصدري وجروح بالوجه، ورمضان حامد فتحي، 45 سنة، بكدمات متفرقة وسحجات، وحاتم شلبي عبد الوراث، 60 سنة، بكدمات متفرقة بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود إبراهيم الخطيب، 30 سنة، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وتم عمل الإشاعات والاسعافات الاولية والمصابين تحت الملاحظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»