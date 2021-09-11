إصابة ٤ أشخاص في تصادم بالطريق الدولي ببلطيم

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، اشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عماد الدين الشبراوي، 65 سنة، بكسور بالقفص الصدري وجروح بالوجه، ورمضان حامد فتحي، 45 سنة، بكدمات متفرقة وسحجات، وحاتم شلبي عبد الوراث، 60 سنة، بكدمات متفرقة بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود إبراهيم الخطيب، 30 سنة، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وتم عمل الإشاعات والاسعافات الاولية والمصابين تحت الملاحظة.