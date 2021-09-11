تورط سيدة في قتل زوج شقيقتها بالمنوفية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط 4 متهمين بقتل أحد الأشخاص بالمنوفية، بينهم شقيقة زوجته، بسبب الخلافات بين المجني عليه وأسرة زوجته.

تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مُصابًا بجروح طعنية نافذة بالصدر والظهر وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال وسؤال شقيقه، اتهم 4 أشخاص، أحدهم شقيقة زوجة المجني عليه، بالتعدي على شقيقه المتوفي بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لخلافات زوجية بينه وأسرة زوجته نتج عنها إصابة حماته باليد اليسرى.

بتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية والبحيرة، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم قررت السيدة أنها استعانت بباقي المتهمين وأحضرتهم إلى مسكن زوج شقيقتها مستقلين سيارة ربع نقل، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

وأضافت المتهمة أن عقب دخول المتهمين المسكن فوجئوا بتواجد المتوفي وشقيقه فاعتقدوا أن المجني عليه هو مُحدث إصابة والدتها فقاموا بالتعدي على المتوفي بسكين محدثين إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن الآداة والسيارة المستخدمتين في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.