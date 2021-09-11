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تحرير 142 محضرا تموينيا وضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية

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تحرير 142 محضرا تموينيا وضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية تحرير 142 محضرا تموينيا وضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية

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قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالمنوفية إنه تم تحرير (142) محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع ما بين 71 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 71 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة ووجود سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

وأشار «الجمال» إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مخبز بلدى بناحية طنبدي بشبين الكوم لقيامه بالتصرف في كمية من الدقيق البلدى المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم ضبط 17 شيكارة دقيق بلدى، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية أشمون لحيازته وبيعه مواد غذائية مجهولة المصدر والتحفظ على 2 طن و500 زيت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر بأشمون ضد صاحب مكتبة لحيازته وبيعه أدوات مكتبية مجهولة المصدر.

كما تضمنت الحملة تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع آيس كريم بمركز أشمون لإدارته النشاط بدون ترخيص وتجميع وإستخدام مواد بترولية في غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر «غش تجارى» وتم ضبط 500 لتر سولار وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة شن الحملات الرقابية المفاجئة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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