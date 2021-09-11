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جنوب أفريقيا تتيح استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من سن 12 عاماً

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جنوب أفريقيا تتيح استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من سن 12 عاماً جنوب أفريقيا تتيح استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من سن 12 عاماً

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وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا على استخدام لقاح «فايزر» المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاماً، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.

وقالت الهيئة إن قرارها جاء بعد مراجعة لمعلومات جديدة بشان السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس الماضي.

وبعد بداية متعثرة تسارعت حملة التطعيم في جنوب أفريقيا في الشهور الماضية مع توفير إمدادات كافية من اللقاحات وتطعيم أكثر بقليل من 12% من السكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليوناً.

ويمثل الشبان نسبة كبيرة من سكان جنوب أفريقيا منهم 28% أقل من 15 عاماً.

المصرى اليوم

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