الملكة إليزابيث لجون بايدن : ما زلت أصلى أنا وشعبي من أجل ضحايا 11 سبتمبر

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أكدت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر التي وقعت عام 2001، واستهدفت منشآت بالغة الأهمية في الولايات المتحدة، مشيدة في الوقت نفسه بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.

وقالت الملكة اليزابيث الثانية في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إن «مشاعري وصلواتي، وعائلتي والشعب كله، ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الاسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب». وأضافت «ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني، حسب تقارير لوسائل إعلام بريطانية وأمريكية .

وأضافت إن هذه الأحداث تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات، فإننا نشيد بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دعا جو بايدن دعا أمس الجمعة بهذه المناسبة إلى الوحدة الوطنية مؤكدا أن الوحدة أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.

وأشاد بايدن في تسجيل مصور بالبيت الأبيض بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

وأسفرت هجمات 11 سبتمبر عن مقتل 2977 شخصا في أكبر حصيلة قتلى في هجوم خارجي على الأراضي الأمريكية وفقا للمتحف التذكاري للأحداث.