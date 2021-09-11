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براءة سائق تاكسي من تهمة الاتجار في الهيروين بالنزهة

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براءة سائق تاكسي من تهمة الاتجار في الهيروين بالنزهة براءة سائق تاكسي من تهمة الاتجار في الهيروين بالنزهة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة سائق تاكسى من تهمه الاتجار في المخدرات بمنطقة النزهة، صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد على، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس، وسمير رفعت.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهمه الاتجار في المخدرات، وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات إلى إدارة مكافحة التهريب تفيد قيام شخص يدعى «محمد –م» بدائرة قسم شرطة النزهة يزاول نشاط إجرامى متمثل في تجارة وترويج الهيروين المخدر بصورة الجملة والنصف جملة والتجزئة ويتخذ من دائرة قسم النزهة مسرحا للاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة تاكسى يقودها وانه متفق مع زبائنه لمقابلتهم بشارع الشيخ حسن المرصفى بالقرب من شار أبوبكر الصديق، وبالانتقال لمراقبة الشخص المتهم بصحبة المصدر السرى، شاهد سيارة تاكسى ماركة شيفرولية لانوس ويقودها أحد الأشخاص وأكد المصدر انه الشخص الذي يقصده وتم التوجة اليه وشراء لفافة ب300 جنية وتم استلام المبلغ قيمة اللفافة، وتم فتح حقيبة سوداء وأخرج منها اللفافة وتبين بفحص اللفافة انها تحوى مسحوق وحصوات مخدر الهيروين وتم ضبطه وبتفتيش الحقيبة السوداء وكانت تحوى على ميزان حساس و5 أسطوانات كاملة حجرية لمخدر الهيروين وكيس بلاستيك يحمل كمية من الأقراص البيضاء تشبة الأقراص المخدرة و3 أكياس بلاستيكي تحوى كمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ 1500 جنية وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اقر بحيازته بقصد الاتجار.

وواجهت النيابة المتهم بالمضبوطات إلا إنه نفى صلته بها، وقال يوم الواقعة كان يعمل على التاكسى وفى منطقة جسر السويس استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه توصيلهم إلى شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، وعند كوبرى الجلاء طلب منه الشخص الذي يجلس بجواره الوقوف امام كشك وانتظاره وبعد 10 دقائق حضر، حضر وبصحبته عدد من الأشخاص قاموا بانزاله من السيارة وتفتيشه هو والاثنين الراكبين معه وتوجهوا إلى منطقة العبور وصعدوا شقة في مساكن الشباب واحضر منها حقيبة ورجعوه على النزهة مرة ثانية .

المصرى اليوم

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