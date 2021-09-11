تقرير مباحث المعلومات: اليوتيوبر أحمد حسن صاحب رقم التحرش بـ«سما» وطلب علاقة محرمة

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كشف تقرير مباحث جرائم المعلومات بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش الجنسي بـ سما محمد طلبة، وطلب منها صورًا عارية ولقاءا محرمًا في فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، وقال التقرير أن مستخدم الرقم المحمول على حساب الإنستجرام هو أحمد حسن.

أكد تقرير الفحص الفني الذي تم إعداده بناء على قرار النيابة العامة حول اسم مستخدم رقم المحمول الذي قدمته المجني عليها وجاء تقرير الفحص الفني، في شكل مقدمة تضمنت تضررالمجني عليها «سما» من أحمد حسن، صاحب الحساب الموثق على إنستجرام، أيضا مستخدم شريحة المحمول، في إرساله رسائل تتضمن عبارات تحرش جنسي وتحريض على الفسق عبر واتساب.

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وصف التقرير تطبيق واتساب وقال هو تطبيق مجانيا للتواصل والدردشة، ومن خلاله يتم التواصل مع الآخرين أما حساب الإنستجرام هو موقع خاص للتعارف بين أعضائه، يتم إنشاءه بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو.

وأضاف التقرير إن التحريات الفنية والتقنيات الحديثة، كشفت أن مستخدم الهاتف المحمول رقم ( ) هو المدعو أحمد حسن حسين، ومقيم بمنطقة البساتين، وذكر عنوانه التفصيلي ورقمه هاتفه المحمول.

وقالت التحريات التي استخدمت فيها التقنيات الحديثة إن اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة التليفون التي تحرش بها بالفتاة وتحريضها على ارتكاب الفجور.

وأكدت التحريات أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ تبين أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وانه بفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن المجني عليها.

ذكرت التحريات أن اليوتيوبر راود «سما» عن نفسها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل فيلا مدينة 6أكتوبر مقابل تقديمها لتمثيل لتصبح نجمة وفنانة مشهورة من خلال تقديم دور البطولة في فيلم قصير.

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