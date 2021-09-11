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«بيضحكها»..إطلالة مبهجة للثنائي جنيفر لوبيز وبن أفليك في مهرجان فينيسيا (صور)

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«بيضحكها»..إطلالة مبهجة للثنائي جنيفر لوبيز وبن أفليك في مهرجان فينيسيا (صور) «بيضحكها»..إطلالة مبهجة للثنائي جنيفر لوبيز وبن أفليك في مهرجان فينيسيا (صور)

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لفت حضور النجمة الأمريكية «جنيفر لوبيز» فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الأنظار واهتمام الإعلام، حيث حضرت لمشاركة صديقها الممثل والمخرج «بن أفليك» في العرض الأول لفيلمه الجديد «The Last Duel» أمس الجمعة، ورصدت الكاميرات حرص «أفليك»- 49 عاما- على مساعدة صديقته «لوبيز»- 52 عاما- في السير على الريد كاربت، والإمساك بيدها لعدم التعثر بسبب فستانها الأبيض المكشوف وسط ضيوف المهرجان الذي تختتم فعالياته مساء اليوم.

جنيفر لوبيز وبن أفليك

وجاء حضور «لوبيز» و«أفليك» معا للمهرجان، للمرة الأولى قبل 15 عاما، منذ حضرا إلى المهرجان وكان مخطوبين وقتها، ثم انفصلا عقب فشل فيلمهما «Gigli» وارتبط كل منهما بزيجة أخرى.
جنيفر لوبيز وبن أفليك
جنيفر لوبيز وبن أفليك


وحضرت «لوبيز» إلى المهرجان أمس نهارا، بقارب نهري، وبدت خلاله مبتسمة وهي أمام المصورين، وحرصت على المزاح مع المصورين، وانقلبت تلك الابتسامات الهادئة إلى ضحك متواصل مع توالي النكات التي أطلقها «أفليك» على «لوبيز» خلال مشاركتهما مساء على الريد كاربت قبل العرض الأول للفيلم، لترصدها عدسات المصورين، وعلقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «بدا الثنائي في ضحك متواصل..إن بن أفليك أكثر من ارتبطت بهم جي لو وكان يضحكها..إنه يضحكها وينجح في ذلك».

جنيفر لوبيز وبن أفليك
جنيفر لوبيز وبن أفليك

وعادت «لوبيز» لاستئناف علاقتها العاطفية بخطيبها السابق «بن أفليك» بعد انفصالها عن خطيبها لاعب البيسيبول أليكس رودريجز.

المصرى اليوم

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