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«صحة حماس»: 9 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«صحة حماس»: 9 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا «صحة حماس»: 9 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن تسجيل وفيات واصابات بفيروس كورونا، في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3017 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت 9 وفيات و(1007) إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 900 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 145186 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19768 حالة، وإجمالي المتعافين 124209 حالة، وإجمالي الوفيات 1209 حالات وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 389 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 237 حالة.

فيما بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 348349 شخصا.

المصرى اليوم

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