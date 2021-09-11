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عاصفة كبيرة أثارها الفيديو المتداول على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن إهانة طبيب يشغل منصب رئيس قسم عظام بجامعة عين شمس، لعضو هيئة تمريض في إحدى المستشفيات الخاصة، وتنوعت ردود الفعل سواء على المستوى الحكومي أو النقابي، حيث تقدمت نقابة التمريض ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المتورط في الواقعة، فيما قررت نقابة الأطباء استدعاء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة الثلاثاء القادم، بينما قررت جامعة عين شمس وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق، فيما شكلت وزارة الصحة لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص للتحقيق في الواقعة.

وكان فيديو مدته أربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجة أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة «فيديو الطبيب» داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح «مجاهد» أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد «مجاهد» حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

في أول رد فعل من نقابة التمريض على واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه، قررت النقابة التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب المتورط في الواقعة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنها تقدمت صباح السبت، ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس والمتورط في الواقعة، بتهمة الإساءة لإنسانية المُمرض وإهانته.

وانتقدت نقيب التمريض، السلوك الذي قام به أحد الأطباء تجاه ممرض داخل أحد المستشفيات، بتعنيفه وإجباره على الاعتذار إلى كلبه، وطالبت بالكشف النفسي عليه، وأضافت قائلة: الطبيب دا مش طبيعي وهذا التصرف لا يصدر من إنسان عاقل ومتزن.

وأشارت نقيب التمريض إلى أنها قامت بالتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وإرسال الفيديو له، وأفاد بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص غير المسؤول.

وفي أول رد فعل من نقابة الأطباء على واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت النقابة العامة لأطباء مصر إحالة الطبيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معه في الواقعة.

وكان فيديو مدته أربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجة أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة تستنكر بشدة ما جاء في الفيديو المتداول، ولذا قررت التحقيق في الواقعة فورا واستدعاء الطبيب للمثول أمام لجنة آداب المهنة لمعرفة تفاصيل الواقعة واتخاذ قرار بشأنها.

وحول موعد استدعاء الطبيب للمثول أمام النقابة للتحقيق، قال الأمين العام للنقابة، أن لجنة أداب المهنة تنعقد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ومن المقرر غدا اخطار الطبيب للحصور أمامها للتحقيق، وبالتالي من المتوقع مثوله للتحقيق الثلاثاء المقبل.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، ان العقوبة التأديبية تتدرج من لفت النظر وتوجيه اللوم، إلى الشطب الكامل من النقابة وذلك وفقا لرؤية وقرار لجنة التحقيق التي تتكون من إثنان من أعضاء مجلس النقابة ورئيس نيابة منتدب من النيابة الإدراية.

وشدد عبدالحي، على تقدير واحترام نقابة الأطباء لجميع الأطقم الطبية وجيش مصر الأبيض بما فيهم التمريض باعتبارهم جزء أساسي من المنظومة الصحية، ونرفض أي إهانة يتعرض لها أي فرد من أفراد المنظومة الصحية.

من جانبه قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن واقعة إهانة رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة، لممرض ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، سلوك مرفوض ومستنكر تماما من جانب الجامعة رغم أنه وقع خارج أسوارها.

وأضاف المتيني، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن الجامعة تحركت فورا وبأسرع ما يمكن وفقا لسلطتي كرئيس للجامعة، وتم تحويل هذا الطبيب للتحقيق، مشيرا إلى أن نتيجة التحقيق من المتوقع الانتهاء منها وإعلانها الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن العقوبة ستكون وفقًا لقانون تنظيم الجامعات وتبدأ بتوجيه اللوم وتتدرج تصاعديا وفقا لرؤية لجنة التحقيق.

وحرص رئيس جامعة عين شمس والذي يُعد من رواد زراعة الكبد في مصر، على توجيه الاحترام والتقدير والمحبة للتمريض ولجميع الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن كل من ينتمي لجيش مصر الأبيض، من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وغيرهم، كلهم كيان واحد ولهم كل المحبة والتقدير.

وشدد الدكتور محمود المتيني، على أن السلوك المشين الذي ارتكبه الطبيب وفقًا للفيديو المتداول على السوشيال ميديا، لم يحدث إطلاقا داخل جدران جامعة عين شمس ولا مستشفياتها، ولكن حدث داخل مستشفى خاص في مصر الجديدة، ومع ذلك تم التحرك الفوري ضد الطبيب نظرًا لعمله بالجامعة ولأنه يمثل صورتها والمفترض أنه قدوة ولا يجب أن يصدر منه مثل هذا السلوك الشائن.

وفي نفس السياق، قرر الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إحالة الطبيب معتز مسعد جمال الدين طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بالقرار رقم 556 الصادر في 10 سبتمبر 2021، وذلك لظهوره في الفيديو المتداول عن واقعه تعذيب الممرض، وبيان مدى صحة مشاركته في الواقعة.

ونوهت الهيئة، أن صاحب فيديو الواقعة الأساسي لا يمت للهيئة بصلة، وقرار الاحالة ذكر فيه التحقيق مع الطبيب معتز مسعد لأنه يعمل بمستشفى تابعة للهيئة وظهر بالفيديو وسيتم التحقيق معه لاستبيان مدى مشاركته في الواقعة.

وكان فيديو قد انتشر لطبيب وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.

الفيديو الذي تصل مدته لأربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجة أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.